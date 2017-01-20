傳接衛福部長 林聰賢否認

宜蘭縣長林聰賢將獲邀入閣傳聞不斷，甚至可能接任衛福部長。林聰賢今晚透過臉書否認。

林聰賢日前陪同總統蔡英文前往中美洲訪問，行前外界就傳聞可能藉由這次難得的外交陪同訪問，為年後的入閣見習與準備。外界也傳聞可能接任交通部長，之後變成可能接任農委會主委，或是勞動部長。

林聰賢今晚透過臉書說，以往這時為了「歡樂宜蘭年」活動的宣傳，通常是他追著媒體；但最近這幾天卻是被媒體追著跑，問的不是「歡樂宜蘭年」、積極爭取的北宜直鐵、聖母醫院老人醫療大樓落成、傳藝中心重新開幕、南山高麗菜的愛心勸募，反而是幾天一「部會」的各種「獨家」消息。

林聰賢說，這樣的狀況，他也只能對外自嘲說「我好像到哪裡都適合」，昨晚連「衛福部」都出來了。

林聰賢表示，關於最新的這個衛福部消息，醫界及社福界似乎比他還緊張，很感謝大家的關愛。在此透過臉書說明，「沒有聽聞，更沒有接獲徵詢」。1060120

(中央社)