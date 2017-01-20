補習班體罰男童 台南市府開罰
台南市傳出國小男童疑似因成績退步遭補習班老師體罰致傷案，市府教育局調查後發現體罰行為屬實，將依法罰款新台幣6萬元，並處分停招3個月。
台南市政府教育局指出，有網友在社群網站臉書不公開社團「爆料公社」貼文，指稱在台南的補習班發生不當體罰事件。文中指出，小朋友放學後至補習班，上課時進行學期總懲處，但因小朋友從90幾分退步至70幾分且學習態度不佳，被補習班老師用愛的小手打雙手、小腿及腳底。
教育局指出，昨天會同消防、警察、工務局聯合稽查體罰行為屬實，將依兒童及少年福利與權益保障法第105條裁處6萬元；並依台南市短期補習班設立及管理自治條例，予以停招處分3個月。
另外，依據補習及進修教育法第9條，體罰學生者應予解聘；除行政處分外，家長也可提出刑事告訴。
教育局指出，每年度都在公共安全研習時，向業者宣導嚴禁體罰行為；發生此事件教育局表示遺憾，並重申嚴禁體罰的立場。今年度將加強宣導，避免類似事件再次發生。1060120
(中央社)
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