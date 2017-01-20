文青週末地圖 明華園愛的波麗露

週末將至，本週優質藝文活動包括明華園「愛的波麗露」、幾米音樂劇「地下鐵」、台語片經典影展「大俠梅花鹿」、台語片經典影展「大俠梅花鹿」、「感動雞」巡迴展。

1. 明華園「愛的波麗露」

「愛的波麗露」不同於明華園過往劇目，首度與明華園總團合作導演郎祖筠，將詩作融入戲劇，藉由虛實交錯的戲中戲，表演呈現更傾向「現代劇」，是明華園創團88年以來，歌仔戲元素最少的一齣戲。

劇中加入重量級的歌仔戲經典，山伯英台「樓台會」、薛平貴王寶釧「回窯」，甚至是西方戲劇莎士比亞經典「羅密歐與茱麗葉」都搬上舞台，融合東方、西方的雋永愛情故事，卻顛覆傳統的結局。

以傳統戲劇起家的明華園，近年來將傳承與延續當作主要目標，這次更嘗試以新模式上演經典故事，替年輕觀眾量身打造不同以往的全新作品，令人耳目一新，希望更多新朋友能相招來看戲。

明華園「愛的波麗露」，1月21日將在新竹縣政府文化局演藝廳演出。

2.幾米音樂劇「地下鐵」

幾米同名繪本改編、2003年首演的音樂劇「地下鐵」，是台灣少數進攻海外市場的長壽音樂劇，「地下鐵」翻新重演，由歌手HUSH、魏如昀、陳永龍演繹經典，用歌聲與演出帶領大家搭上「地下鐵」，進行一趟具有生命深度的旅程。

「地下鐵」1月20日至22日在台北城市舞台演出。

3.台語片經典影展「大俠梅花鹿」

台語片經典影展「大俠梅花鹿」1月21日將在府中15新北市紀錄片放映院播出。

「大俠梅花鹿」是史上最KUSO台語電影，知名小生凌雲主演，改編多則知名伊索寓言，在北投後山的外景上演一場森林大混戰，打造出台灣影史空前絕後的「天然景、禽獸裝台語童話片」。

4. 「感動雞」巡迴展

台東縣政府與學學文化創意基金會共同合作，配合生肖雞年於台東美術館舉辦「感動雞」藝術家彩繪助學特展-台東巡迴展，1月21日至3月12日展出。

「感動雞」展出莊普、霍剛、李錫奇、梁奕焚、賴純純等30位台灣當代知名視覺藝術、平面設計、建築設計、工業設計、插畫等藝術家及設計師所創作「感動雞」彩繪藝術作品，呈現跨世代及跨領域創作風格的多元紛呈，及欣欣向榮的創作生命力，並同步展出台東縣與花蓮縣共26校逾千件「小感動雞」兒童彩繪作品，呈現東台灣山海田自然與人文色彩。1060120

(中央社)