交大生進駐社區 打造室內茶葉展示空間
國立交通大學「義築課程」修課學生，將於寒假期間，實地進駐新竹縣峨眉鄉農村，親手打造大型室內茶葉展示空間，實踐社區創客精神。
交大表示，「交大義築實驗室」為交大建築研究所與台灣義築協會建立之組織，固定於每年九月開設建築實作課程，結合人文關懷與跨領域合作，讓來自交大各科系、有想法的學生發揮所長，跨出校園舒適圈，深入峨眉農村，共同發掘當地特色進行設計。
交大指出，今年修課學生將挑戰耗時費力的大型木材結構，以室內有限的空間為基底，配合原先已存在於場域中的建築結構體，就地取材，結合編織技術及峨眉在地的茶園意象，製作結構的表面皮層及天花板。
此外，還加入了簡易的科技，除了設計兩個模式的燈光情境，還加入以聲音為主的互動設計，藉由結合自然材料與科技的空間，呈現峨眉在地茶葉文化。
校方說，透過一學期課程，讓學生走出教室，親身關懷土地、加以改造，並在寒假前期的6天工作坊中密集實作，與社區共同構建大型茶葉展示空間，從蝸居校園的「宅學生」，蛻變為能為鄉村建築出幸福空間的巧手家，築出峨眉新意象。1060120
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。