交大生進駐社區 打造室內茶葉展示空間

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國立交通大學「義築課程」修課學生，將於寒假期間，實地進駐新竹縣峨眉鄉農村，親手打造大型室內茶葉展示空間，實踐社區創客精神。

交大表示，「交大義築實驗室」為交大建築研究所與台灣義築協會建立之組織，固定於每年九月開設建築實作課程，結合人文關懷與跨領域合作，讓來自交大各科系、有想法的學生發揮所長，跨出校園舒適圈，深入峨眉農村，共同發掘當地特色進行設計。

交大指出，今年修課學生將挑戰耗時費力的大型木材結構，以室內有限的空間為基底，配合原先已存在於場域中的建築結構體，就地取材，結合編織技術及峨眉在地的茶園意象，製作結構的表面皮層及天花板。

此外，還加入了簡易的科技，除了設計兩個模式的燈光情境，還加入以聲音為主的互動設計，藉由結合自然材料與科技的空間，呈現峨眉在地茶葉文化。

校方說，透過一學期課程，讓學生走出教室，親身關懷土地、加以改造，並在寒假前期的6天工作坊中密集實作，與社區共同構建大型茶葉展示空間，從蝸居校園的「宅學生」，蛻變為能為鄉村建築出幸福空間的巧手家，築出峨眉新意象。1060120

(中央社)