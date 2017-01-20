嘉磐慈善基金會尾牙傳愛，當偏鄉兒童的行動菩薩

嘉磐慈善基金會舉辦公益童樂會，邀請偏鄉孩子體驗高架鐵路，也鼓勵學童展現表演才華。（盧金足攝）

「老師，謝謝您！」嘉磐慈善基金會課輔平台，幫助很多偏鄉孩子，嘉磐建設董事長魏嘉銘（左）頒獎鼓勵熱心的老師。（盧金足攝）

嘉磐慈善基金會資助偏鄉課輔學堂，20日安排小朋友來台中體驗高架鐵路。（盧金足攝）

經濟不景氣，尾牙更要有意義！嘉磐慈善基金會6年來從資助7名學童，現在逾400人，在課業上拉孩子一把。今天（20日）特別安排偏鄉學童體驗高架鐵路之旅、打保齡球及飯店圍爐活動，成為小朋友的難忘回憶，建商行善不落人後，嘉磐建設董事長魏嘉銘強調，孩子的快樂，比賺到很多財富更有意義！

一個小小「善」的起心動念，能夠成就什麼效益？嘉磐慈善基金會舉辦「飛炫少年，夢想啟程」公益童樂會，邀請孩子來台中體驗21.7公里的高架鐵路，許多孩子第一次拿到火車票從怎樣進站開始都是新鮮體驗。

嘉磐建設董事長魏嘉銘說，成立課輔平台資助林業生基金會、新竹綠光種子教室、雲林口湖蚵寮學堂、大雅上楓小太陽學堂、為台灣而教協會等單位，幫助更多孩子和偏鄉學堂打好教育基礎，孩子的快樂，比他賺上百萬更有意義。

「每一年接他們來台中同樂都是嘉磐同仁最快樂的日子

！」魏嘉銘表示，透過公益童樂會小朋友可以交朋友，長期投入第一線的課輔老師可以彼此交流，互相學習分享資源。

魏嘉銘強調，再窮也不能窮孩子，再苦也不能苦孩子，孩子的教育不能等，尤其對偏鄉課輔學堂而言，他們原本就缺乏資金、資源、師資，若是大家不伸出援手，偏鄉教育將令人擔憂。

2016年嘉磐慈善基金會榮獲台中市基金會評鑑甲等獎勵，魏嘉銘感謝評審委員肯定嘉磐的用心，更感謝這一路走來許多廠商、朋友與善心人士的支持，他事建築36年，一生蓋過許多房子，「而嘉磐慈善基金會則是我用心為世界所蓋的「未來房子」。

這場公益「童樂會」也是擴大善心的園地，建築業的第二代站台力挺，包括富宇建設執行長張世欣等人都當場慷慨解囊，鼓勵偏鄉孩子努力向學，一起來「建築孩子的未來」。

(中時)