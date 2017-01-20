交通部、台鐵雙雙掛保證 春節疏運OK

交通部、台鐵雙雙掛保證，春節疏運絕無問題，左起交通部次長范植谷、交通部長賀陳旦、台鐵局長鹿潔身、台鐵企業工會理事長張文正。（圖／台鐵局提供））

台鐵產業工會發起聯署，春節連續假期將依法休假，交通部長賀陳旦、台鐵局長鹿潔身今天雙雙保證，春節疏運絕無問題，一定做到站不留人、每班車都順利開出。賀陳旦並批評產業工會：「成熟的工會不會拿旅客的權益做要脅。」

台鐵企業工會理事長張文正也向產業工會嗆聲：「真正有罷工實力的是我們，（產工）不要再玩依法休假的遊戲了，春節疏運是鐵路人的職責。」他斷言，屆時未依規定休假的員工不會超過十人。

台鐵局表示，因應旅客需求，春節期間將傾全力再加開24列加班車，加掛10節車廂，總加開班次達373列次，加掛車廂達1502輛，整體運能較平日增加14.1%，以期順利協助民眾返鄉以及出遊過好年。

台鐵局長鹿潔身強調，一定會做到站不留人，也會讓民眾準時返工。且台鐵員工具有公務員身分，產工人員春節期間想休假須依法提出申請。即使如此，台鐵局也有因應方案，必可完成春節疏運任務，惟因加班車多、旅客多，是否每班都能準點需再努力。

台鐵企業工會理事長張文正對產業工會的訴求一向不以為然，他表示，工會從未以春節罷工為手段，大家應該明白鐵路人的職責，不會拿民眾的權益來做要脅。

交通部長賀陳旦也出面替台鐵背書並澄清，春節疏運絕無不確定性，台鐵不會讓大家失望。他列舉數據說，這次春節疏運西部幹線運能提升14%，最高可提升至30%，每日運量71萬人次，最高可達89萬人次。只是如果操到極致，可能影響台鐵員工的健康。

賀陳旦又說，為加強東部幹線疏運，明晨6點起針對加開班次使用實名制訂票（開放身分證字號U、V及去年12月1日前設籍花東者）。這是根據以往的經驗改良的方法，希望能讓設籍花東的民眾都能買到票。

(中時)