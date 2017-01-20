摩根士丹利預期Model 3提前上市 特斯拉股價上漲

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摩根士丹利（Morgan Stanley）周四預期，特斯拉（Tesla）首度針對大眾市場研發的電動車Model 3可望提前上市，再加上美國政府近日終結Model S致死車禍調查，澄清特斯拉自動駕駛系統並無瑕疵，使特斯拉股價逆勢上漲。

周四收盤特斯拉股價上漲2.3％至243.76美元，反觀大盤呈現跌勢。

(工商)