寒假第1天 他席開50桌鮪魚宴清寒生
多次標到屏東「第1鮪」黑鮪魚的東港佳珍餐廳老闆蕭受發，有感於自己是討海的艱苦人出身，寒假第1天，在餐廳內席開50桌鮪魚大餐，宴請25所國、高中家境清寒學生。
這場東港地區首辦的大型清寒生圍爐，起源「撼動HDA」特技團去年在屏東縣18所國、高中巡迴演出後，發現屏東國、高中學生清寒人數偏高，許多同學家庭生活較辛苦，卻仍努力在求學的路上堅持著，成員與蕭受發深談，促成這場溫馨「鮪魚宴」。
蕭受發表示，他當時想起小時候，自己家裡討海艱辛生活的故事，希望能分享給這些學子。
蕭受發餐廳今天停業1天，席開50桌鮪魚大餐，邀請25所國、高中清寒學子圍爐，現場同時發送每人新台幣1000元的壓歲錢、1盒高岡屋禮盒與2包池上米，除了讓學生圍爐，也邀請辛苦教導的老師及學生家長一起參加。
「撼動HDA」成員們今天也到東港參加這場宴會，並在臉書上發表「跟東港鮪魚大王蕭受發叔叔，在歲末溫馨跟大家圍爐送暖，看到一個個可愛同學們，知足有禮貌，滿足的微笑，讓我們更明白回饋社會重要，幫助別人是快樂的，回饋社會是幸福的。」1060120
(中央社)
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