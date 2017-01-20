澎湖智慧長照 打造行動健康樂活島

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澎湖雖未列第一階段的長照2.0試辦縣市，但繼蓋德科技捐贈智慧手錶後，富欣實業今天則捐贈全套智慧長照健康照顧系統，讓澎湖邁向智能節能安全舒適的「澎湖行動健康樂活島」。

在國外經營33年之久的富欣集團，前天在科威特與伊朗等網路物聯產品，在歐美等100多個國家參賽中，獲得銅牌獎與特別獎，董事長易健民兼程返國，今天捐贈造價500多萬元最新穎的全套智慧長照健康照顧系統給澎湖縣政府，由縣長陳光復代表接受。

陳光復與議長劉陳昭玲感謝富欣集團捐贈智慧長照健康照顧系統，未來可使用在長照、物流上，打造一個安全智慧的城市。

易健民表示，台灣有76萬的失能老人，終年臥床時間平均7.3年，比歐美的6年還長，並以自己家人的親身經歷，才積極研發出這套智慧長照健康管理系統，期望有效解決照護成本與人力不足的情況，同時也為子子孫孫作好準備。

富欣研發的智慧長照健康照顧系統，將「人與物」、「物與空間」和「物與物」等相互連結，產生連動與推播功能，具有電源管理、安全防護、居家照護、照明控制與穿戴裝置等功能。1060120

(中央社)