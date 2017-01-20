法國2016軍售破200億歐元 史上新高
法國國防部長勒德里安表示，分別與澳洲及印度達成潛艦和戰機採購案後，法國2016年軍售金額突破200億歐元，締造歷來新高。
路透社報導，勒德里安（Jean-Yves Le Drian）昨晚對國防官員演講指出，2015年法國武器出口金額達到史上最高的170億歐元，2016年總金額尚未統計出，但拜澳洲合約之賜，軍售額已來到超過200億歐元的新高峰。
澳洲與法國去年12月正式敲定協議，法國國有船舶製造企業（DCNS）據此將建造一支由12艘潛艦組成的新艦隊，這筆交易最終可望來到380億美元。
法國也已完成一筆由達梭（Dassault）製造的36架高性能飆風戰鬥機（Rafale）軍售案，總價約90億美元。（譯者：中央社徐崇哲）1060120
(中央社)
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