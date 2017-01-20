娜麓灣圍爐 原民長輩好開心
農曆年關將近，為表達關懷原住民長輩之意，娜麓灣原住民老人日間關懷站今於站內舉行溫馨圍爐活動，高市府原民會主委谷縱．喀勒芳安、小港醫院侯明鋒院長、市議員俄鄧．殷艾等到場與長輩同桌圍爐享用原民特色佳餚，在大家的祝福下，現場歡笑聲不斷，讓參與的原住民長輩及志工們各個笑不攏嘴，為即將來臨的農曆年節增添溫暖氣氛。
小港醫院侯明鋒院長表示，原住民長輩早年在都會辛苦打拚如今定居在此，高雄儼然成為原民新故鄉，所帶來的優美文化內涵值得傳承，而娜麓灣關懷站由小港醫院進駐推動，除了提供社區內長者健康促進及文康休閒活動，並由醫院營養室提供健康、美味的午餐，希望原民長輩能獲得最佳生活、健康照護服務，更希望長輩們能在此安心延續原民文化。
市府原民會主委谷縱．喀勒芳安則表示，非常感謝小港醫院打造社區型原民關懷據點，透過醫療專業整合照顧長輩，同時在團隊的努力下，朝向成為全國的典範，相信長輩們都感受到各界對他們的關心。
市府原民會表示，娜麓灣原民老人日間關懷站，設於小港區山明國宅內，由市府原民會提供場地、小港醫院負責執行推動，提供生活諮詢與照顧服務轉介、營養餐飲、並提供原民特色的健康促進、文康休閒活動、居家關懷，另增加提供或連結交通服務等。
(中時)
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