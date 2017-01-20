台灣人就是有愛　去年大愛器捐人數創新高

2年前的八仙塵爆讓人心碎，卻也陸續帶起國人器官捐贈的風氣，且一年比一年更甚。據器官捐贈移植登錄中心統計，去年全台有290名死者大愛器捐，創歷史新高，超越八仙塵爆當年的264人；此外，去年因大愛器官受惠者更高達1044人，也是史上新高，超過前年的947人。

器官捐贈移植登錄中心副執行長劉嘉琪說，根據統計，去年各個大愛捐贈的器官裡，以眼角膜增最多、來到484枚，較前年增加87枚，腎臟（188顆）、肝臟（96顆）、心臟（78顆）則分別居捐贈數的第2~4名；其他器官雖各有增減，但整體的器捐風氣仍維持成長趨勢。

前年因八仙塵爆，帶起國人器捐風潮，像其中一位罹難者蘇家陞的家屬，就替他成立「蘇家陞器官捐贈基金會」，積極投入器官勸募，而該風氣也持續燃燒，使得去年的器捐人數達歷史新高的264人。此外，衛福部自2014年推出的「捨得」條款，幾乎各大醫院的大廳、都能看到說明的牌子，也就是捐贈者的三等親內親人，若在等待器官移植，能因此享有排序優先權，均是提高民眾器捐的原因。

曾獲「2016年優秀器官勸募人員」、成功勸募超過300人的高雄長庚社工管理師黃翠蘋說，自己在南部從事器官勸募逾15年，過去很多家屬一聽到器捐，不是直接拒絕，就是對勸募者開罵，「成功率有1成就算高了」；但近2年有明顯改變，她說，現在家屬聽到器捐，不會直接拒絕，多數會認真思考、彼此討論，「成功率來到4~5成」。

黃翠蘋說，除了器捐勸募，全台各地近年也在積極推廣器官捐贈同意書，讓健康的人，生前就決定自己過世後、捐出器官遺愛人間；她坦言，八仙塵爆等社會案件，確實有提升民眾簽屬同意書的意願，以高雄長庚為例，「過去每年約800多人簽同意書，前年和今年則終於破千。」

為兼顧醫院成本和鼓勵器官移植，衛福部健保署已於去年9月，提高7項移植手術健保支付，當中以腎臟移植手術最高，調幅達8成，其餘器官則約1成，每年健保預計多支出約6000萬元。

(中時)