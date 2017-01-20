鄞山寺送愛弱勢 淡水警扮愛心大使

大量警車今日上午聚集淡水鄞山寺，準備將愛心物資送往弱勢家庭。（譚宇哲翻攝）

淡水警分局長林富助今日上午率領分局警員及志工發送物資，也盼勤區警員平時多加拜訪關心獨居長者。（譚宇哲翻攝）

淡水鄞山寺今日上午聚集了大量警車，不知情的民眾還以為發生案件，原來是寺方與淡水警分局為關懷獨居老人及中低收入戶等弱勢家庭，由鄞山寺提供的紅包、白米、年節乾糧等物資，淡水警分局扮演愛心大使，今日上午將愛心物資一一放上警車，送至弱勢民眾手中，讓民眾看了直呼「就甘心！」

今日上午淡水警分局長林富助、新北市議員蔡錦賢、鄭宇恩、鄭戴麗香、蔡葉偉、淡水區區長巫宗仁、鄞山寺主委練瑞銘及淡水區鄧公里里長邱美津等人，協同分局各級幹部與警察志工服務中隊等，組成愛心物資大使團，帶著物資前往探視轄區內的75名獨居老人及中低收入戶等弱勢家庭，警方也藉機進行反詐騙宣導，提醒長輩受騙。

淡水警分局長林富助表示，獨居長者孤苦無依在家，心情難免鬱鬱寡歡，除了勤區警員平時多加拜訪關心，在春節闔家團圓之際，更應主動加強關懷，適時表達警察歲末溫馨關懷情誼，也呼籲民眾主動發掘極需照顧的弱勢家庭及長者，將相關資訊通知區公所、社福單位或警方，全民做善心。

(中時)