掃蕩人頭公司欠稅案 台北分署查封大批酒類

法務部行政執行署今動員全國13個分署，強力掃蕩人頭公司欠稅案，成果卓著。其中，台北分署查出，台北市東區敦化商圈某泰式餐飲店、大安區樂利路某日式欠繳營業稅及勞保費逾百萬元，執行官兵分兩路，到場查封30箱酒品、飲料、壁畫、雕像等動產、以及高價酒5瓶，冰箱一具，並收取收銀機內現金4千元，兩店實際負責人當場承諾於下周一至分署繳納部分欠款及辦理分期繳納。

另台北分署查獲大安區四維路經營販售書店、DVD店欠稅案，義務人已自行於昨日到署繳清營業稅9萬餘元，其餘欠費亦辦理分期繳納。

台北分署強調，針對人頭公司行號欠稅、欠費案件，近日加強辦理查封動產等執行程序，希能導正社會上濫用人頭充任負責人之文化，以落實公權力，實現國家公法債權。

台北分署表示，為杜絕此類不良之人頭文化，分署今配合政策，指派行政執行官督同執行人員及移送機關代理人至尚在營業之公司行號現場執行。未來將持續運用法律賦予之查封拍賣財產，或限制出境、聲請拘提管收等強制手段，強力執行，以杜絕僥倖。

(中時)