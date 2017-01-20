推廣小吃 貴州興義羊肉粉想訂標準

繼肉夾饃、蘭州拉麵等中國大陸地方小吃訂定統一標準後，貴州的興義羊肉粉也有意制訂標準，期盼推動產業化，讓更多人嚐到這道歷經300多年發展的美食。

「北麵南粉」是中國飲食一大特點，南方的「粉」又因地域不同與飲食習慣和民族文化差異而各有品牌，雲南的過橋米線、廣西的桂林米粉都馳名各地，貴州興義則是以羊肉粉聞名。

興義羊肉粉主要食材羊肉是當地飼養的黑山羊，羊肉煮熟冷卻切成薄片，搭配羊血旺、蔥花、香菜等多種佐料，以及以興義桂朝米加工而成的米粉，最後加上各家特色醬料上桌。

興義副市長張超今天在北京一場推廣活動上受訪說，興義羊肉粉傳統上採用放養的羊肉，而且要選2至4歲的羊，肉質才好。

中國大陸各地近年掀起小吃「統一標準」風潮，例如陝西著名小吃肉夾饃2016年6月開始有標準，肉皮厚度不超過4公釐，肉的部位與肥瘦比例也有詳細要求。

談到興義羊肉粉也制定標準的動機，張超說，羊肉粉的選材和工藝原本就是高標準，但現在必須透過標準化引領產業化，讓更多人投入這項產業，才能讓羊肉粉「走出大山與世人共享」。

他說，羊肉粉標準尚未制定完成，興義想用3年左右時間，將當地700多家羊肉粉店的規模擴及全中國大陸，產生人民幣100億元（新台幣約4700億元）左右產值，並計劃上市。1060120

(中央社)