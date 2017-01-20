學測社會川普入題 沒看美大選恐答不出

今天學測首日，最後一科考社會，美國新任總統川普也入題，地理教師認為，考題問幫助川普逆轉勝的白人勞工在哪些區，學生若未關注選舉結果，恐不易作答。

台北市高中歷史科教師團隊表示，今年試題中間偏難，難度比去年高，不少題目需詳盡思考，裡面藏有陷阱，有些題目中的知識點未出現在教科書中，考生必須詳讀文句，找出關鍵概念、做出時空定位，才能理解題意，判斷出正確的選項。

從題型來看，歷史科教師團隊指出，多數題目都是簡述結合史料或閱讀題型，題幹閱讀理解的題目佔大多數，可以鑑別學生的閱讀能力，圖表題有4題，比往年略多，另有整合歷史地理的題組題，但考生只要謹慎判讀，不難得出正確選項。

台北市高中地理科教師團隊表示，今年試題難易適中，比去年簡單，較難試題約佔2成4，如47題題幹和敘述都是古文，增加閱讀難度，考生還要瞭解海岸地形和物產才能作答；49題考投影，對考生來說可能太抽象；58題需要轉換的概念太多，包括照片判讀、對宗教信仰的瞭解，且內容還跨冊，只要其中一個環節不懂，就不容易答題。

地理試題仍以圖表題最多，台北市教師團隊表示，今年圖表有12題，照片有4題，顯示地理科重視圖表和照片判讀能力；而56題考美國總統大選，幫助川普逆轉勝的白人勞工在哪些區，學生若沒有特別關注選舉結果，不清楚搖擺州是哪些，就不易作答；50題考空氣品質監測站，但題幹未說明使用何種數據，考生不易判斷適合何種統計圖。

台北市高中公民社會科教師團隊表示，今年試題平易近人，難度中間偏易，沒有真正的難題，也較少記憶題，以往圖表多是長條圖、圓餅圖，今年則出現地圖，雖然圖形不同，但不難作答，不過有部分題幹和選項敘述較複雜，學生必須仔細閱讀、理解題意，才能正確判斷作答。

今年試題靈活運用時事，公民科教師團隊指出，如童婚、國際難民是國際時事，考丈夫為保護妻子的正當防衛、謊稱行李有炸彈而被限制人權等，則是國內社會事件，但不會因為考生不熟悉時事或生活經驗不同而影響答題；今年題組題僅1大題，也未跨冊、跨課，無法達到統整觀念的目的。1060120

(中央社)