莫瑞直落3拍落奎利 輕鬆晉澳網第4輪

第1種子英國希望莫瑞（Andy Murray），今天在澳洲公開賽男單3輪戰，直落3輕取美國重砲型對手奎利（Sam Querrey），挺進第4輪。

法新社報導，追求個人首座澳網男單冠冕的莫瑞，以6比4、6比2、6比4拍下奎利，接下來將在16強賽中對上德國球員茲韋列夫（Mischa Zverev）。莫瑞曾5度闖進澳網男單決賽，但都與冠軍寶座無緣。

在莫瑞爭逐澳網冠軍的路上，多次扮演程咬金的塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic），昨天在第2輪賽中失蹄落馬，意外遭烏茲別克選手伊斯托明（Denis Istomin）淘汰，讓莫瑞這次奪冠希望大增。（譯者：中央社廖禹揚）1060120

(中央社)