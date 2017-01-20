澎更生分會贈更生人圍爐年菜餐券
台灣更生保護會澎湖分會今天致贈更生人每戶4000元的年菜餐券，讓更生人也可在年節中圍爐團圓，過個溫飽的新年。
更生保護會澎湖分會今天結合澎湖地檢署、榮觀人協進會等單位關懷貧困更生人，由檢察長鄭鑫宏帶領各會主委與委員前往貧困更生人住處，表達關心慰問，了解更生人生活現況外，同時致贈每戶新台幣4000元圍爐年菜餐券，讓更生人及其家屬也都能平安過個溫飽的春節。
兼任更保會主委的澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏表示，更生保護會平時對於更生人之輔導就業、就學、就醫、就養及急難救助等業務，非常重視，除指派專任人員關懷訪視外，並請各鄉市更生輔導區訪視慰問，以瞭解更生人生活現況，協助其解決各項生活上所面對的困難，以達到預防再犯，維護社會安寧。1060120
(中央社)
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