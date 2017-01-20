吳宗憲包400萬紅包 感嘆薪情變差

藝人吳宗憲（右）與女兒吳姍儒（左）主持節目「小明星大跟班」，20日慶開播滿1週年，談到過年，吳宗憲說將包出新台幣400萬元紅包，20年前就是包這個數字，感嘆20年來「薪情」變差。中央社實習記者陳渝涵攝 106年1月20日

藝人吳宗憲與女兒吳姍儒主持節目「小明星大跟班」，今天慶開播滿1週年，談到過年，吳宗憲說將包出400萬元紅包，20年前就是包這個數字，感嘆20年來「薪情」變差。

吳宗憲與女兒Sandy吳姍儒主持「小明星大跟班」，下午在電視台慶祝節目開播滿1周年，他感嘆歲月荏苒，一年雖很快過去，卻非常快樂，直呼「可以跟女兒一起工作心情很好」。

製作單位送上翻糖蛋糕祝賀，並為吳姍儒特製「門禁解除卡」，愛女心切的吳宗憲一度沒收；談及過年紅包發多少，他稱將包出新台幣400萬元，並指出20年前就是包這個數字，感嘆20年來「薪情」變差，他還搞笑說，或許可以選總統，朝川普邁進，他可以當「離譜」。

兩人因該節目奪下第51屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，吳宗憲除感謝製作單位共同努力與觀眾支持，難得一甩平時不正經風格感性說，「這一年最大成就，就是看到女兒終於能扛起主持棒」，開玩笑說「能功成身退」。

吳姍儒說，節目能主持一年很不容易，每一步對他們而言都是里程碑，她會努力發想更新的主題與談話方式，讓人驚覺父女搭檔主持，也能蹦出新滋味。

兩人一同主持卻常有不同看法，吳宗憲笑稱有如腹背受敵，「往前努力又要看一旁女兒的臉色」；吳姍儒反擊，「看你才覺得每天像背水一戰」，笑虧他一出場都不知會往哪去，要想辦法拉回來，彼此是「共生」關係。

吳宗憲無厘頭行徑讓吳姍儒又氣又好笑，他撒嬌說，「有個後輩幫爸爸的忙，可以親你一個嗎？」父女好感情展露無疑，並透露正共同籌備新書，吳宗憲搞笑稱卡在他不願意書名取做「如何教育上一代」。1060120

(中央社)