返校遊戲走紅大陸 微博網民熱議
台灣電玩業者製作的電腦遊戲「返校」不僅在台灣吹起旋風，熱潮也席捲大陸網友。有大陸網友在微博評論，遊戲背後所反映的人性、歷史引人深思。
台灣本土團隊與小說家笭菁合作的恐怖遊戲「返校- Detention」1月開賣，一舉榮獲遊戲平臺Steam台灣區冠軍，並一度登上Steam中國熱門榜前4名。這款遊戲故事背景設定在台灣戒嚴時期，具有濃厚的白色恐怖驚悚氛圍，話題性十足，也讓不少網友回憶起家族長輩在白色恐怖所經歷的遭遇。
「返校」在大陸的發行商是上海的椰島遊戲，由於遊戲劇情並未直接挑戰中共的敏感政治話題，因此能在大陸發行。雖然有網友表示遊戲的大陸版本有所刪減，但仍不減大陸玩家對它的好評。
有大陸網友在微博表示，「遊戲背後所反映的人性、歷史引人深思」；也有人針對遊戲中白色恐怖表示「每個政府都是這樣的。把有意見的人解決掉。就不會有意見了。」
然而，也有大陸網民認為這款遊戲涉及「支持台獨」，但遭到許多大陸網友駁斥，並留言表示「想讓一個土生土長的台灣人，尤其是1970、80後出生的年輕人斬釘截鐵地認為自己是『中國台灣省人』，這幾乎是不可能的，因為別人沒有宣誓自己是中國人就說別人是台獨，這一點倒挺符合白色恐怖的精神的。」
也有人表示，「好遊戲是不分政治立場的，這也是這部遊戲向我們闡述的思想，任何事物和政治掛上關係都會毀於一旦」。1060120
(中央社)
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