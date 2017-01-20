唱紅《黏巴達》 巴西女歌手慘遭焚屍滅跡

Loalwa Braz疑似遭人殺害毀屍滅跡。(達志影像)

Loalwa Braz 2013年演唱《Lambada》

巴西樂團Kaoma女主唱、63歲Loalwa Braz，今日被發現死在距離住家附近不遠處的一台廢棄車輛上，車子也被燒得焦黑，疑似遭到兇手毀屍滅跡。Loalwa Braz最為人所知的作品，就是在80年代紅遍全球的舞曲《Lambada》（黏巴達）。

根據巴西媒體指出，消防員當時在Loalwa Braz住處附近的一輛燒毀車子上，發現了這位女歌手的屍體，目擊者更稱有2名男子闖入Loalwa Braz住處，把她帶走。巴西警方目前仍在調查Loalwa Braz真正死因。

(中時電子報)