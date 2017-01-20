傳統市場嘆沒錢潮，涂醒哲扮財神拚買氣
景氣低迷，年味淡，傳統市場攤商嘆沒錢潮，嘉義市東、西市場等7個市場的攤商，推出「年貨在嘉買」活動，市長涂醒哲今天扮財神爺敲鑼開張，希望衝高未來一周的年節買氣。
市府結合東市場、共和市場、西市場、北興市場、保安市場、永和市場、文化路暨蘭井街設攤區段等7個市場，舉辦年貨在嘉買活動，布置財神人形立牌、掛上燈籠，市長涂醒哲敲鑼象徵開張，扮財神發送金元寶，營造過年氣氛。
東市場50年老字號新香珍餅鋪老闆娘蔡太太說，因應春節備貨比平時多6成，有200多種糖果糕餅，但受陸客減少、網購影響，今年氣景特別低迷，下周就過年了，卻沒有人潮、不見買氣，生意比去年減少一半，不敢漲價，還有優惠折扣，只求提振買氣。
東市場年貨大街有45攤店家消費滿百折5元的優惠促銷活動，刺激買氣，活動即日起至1月27日止。民族國小西側民族路、吳鳳北路口的停車場，即日起同步啟用營運，127個汽車停車位，提供買年貨民眾的停車需求。
(中時)
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