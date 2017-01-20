貴州5億詐騙案 警逮話務機房犯嫌
大陸貴州黔南州都勻市經濟開發區建設局財務主管一名公務員在2015年底被騙1.17億元人民幣，約5.5億元新台幣。內政部警政署刑事局20日宣布，逮捕該案在全台各地逃亡的23名犯嫌。
警方表示，該集團在犯下此案後，就解散話務機房，並人間蒸發，警方從去年8月以來，陸續破獲四個轉帳機房，這次是逮捕話務機房人員，但主嫌仍在逃。
警方經過數個月的搜查，於18日見時機成熟，分別至桃園市、台中市、南投縣、台南市、高雄市與屏東縣等地，拘提許姓、黃姓等犯嫌到案。犯嫌到案後坦承擔任烏干達詐欺話務機房成員，平日工作為詐騙大陸民眾，在貴州案的贓款到手後，隨即逃回台灣，藏匿於各地。
警方說，黃姓犯嫌在犯案前就欠下近60萬元（新台幣，下同）債務，在拿到分贓後，將所得獎金還清債務，並購買一輛價值344萬元的BMW X5轎跑車，一次付清款項。
(旺報)
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