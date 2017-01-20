對台工作會議 俞正聲重申九二共識

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中國大陸政協主席俞正聲在2017年對台工作會議上重申堅持「九二共識」，要「團結台灣所有認同兩岸同屬一個中國的政黨、團體和組織」，與兩岸民眾維護「九二共識」政治基礎。

新華社報導，2017年對台工作會議20日在北京舉行。中國人民政治協商會議全國委員會主席俞正聲表示，過去一年，「以習近平同志為核心的黨中央準確研判形勢」，把握兩岸關係發展大方向。

他說，各地各部門認真貫徹落實黨中央對台工作方針和決策部署，紮實推進各項工作，取得積極成效。

俞正聲說，2017年兩岸關係和台海局勢更加複雜嚴峻。「我們要堅決貫徹黨中央對台工作大政方針，繼續堅持體現一個中國原則的『九二共識』，堅決反對和遏制任何形式的『台獨』分裂活動，維護國家主權和領土完整，維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定」。

俞正聲表示，各地各部門要深入學習貫徹習近平對台工作重要思想。要「團結台灣所有認同兩岸同屬一個中國的政黨、團體和組織，同兩岸同胞一道，維護『九二共識』政治基礎，持續推進兩岸民間各領域交流合作，促進兩岸經濟社會融合發展，不斷擴大兩岸基層民眾和青年的參與度和獲益面」。

此外，會議稱要研究提出便利台灣民眾在大陸學習、就業、創業、生活的政策措施，積極支持台商台企，維護台灣民眾權益。

中國大陸國務委員楊潔篪主持會議，中共中央台辦、國務院台灣事務辦公室主任張志軍也在會上提出工作報告。1060120

(中央社)