習派再下一城 蔡奇與應勇分任京滬市長

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北京、上海市長今天出現調整，綜合陸媒報導，蔡奇被選為北京市長、應勇則被選為上海市長，這兩人都是中共總書記習近平的舊部屬。

北京市第14屆人民代表大會第5次會議今日閉幕，蔡奇被選為北京市長，蔡奇在2016年10月底出任北京市副市長和代理市長。蔡奇長期在福建和浙江任職，這兩地也是習近平在擔任中共總書記前的主政歷練之處。

上海市第14屆人民代表大會第5次會議舉行第3次全體會議，補選應勇為上海市長。59歲的應勇被視為習近平人馬，過去曾在地方和習近平共事，2016年被任命為上海常務副市長。

習近平任職浙江省代省長及中共浙江省委書記期間，應勇一直在浙江省紀檢監察系統任職，後任浙江省高級人民法院院長。習近平2007年調任中共上海市委書記，應勇也在同年底調任上海，並在2014年升任中共上海市委副書記。

此外，浙江省12屆人民代表大會5次會議第3次全體會議今天在杭州舉行，選舉車俊為浙江省省長。2016年7月，前省長李強調任江蘇省委書記後，車俊便一直擔任代省長至今。

62歲的車俊為安徽巢湖人，曾任新疆維吾爾自治區黨委副書記，新疆生產建設兵團黨委書記、政委，中國新建集團公司董事長，中央新疆工作協調小組成員。1060120

(中央社)