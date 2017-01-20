菲專家：杜特蒂游走諸強 恐有後遺症
菲國一名安全專家今天在一場座談會上分析，菲律賓總統杜特蒂正以「蓄意模糊」策略游走諸強之間，為國家謀求最大利益，但長久下來恐怕會有不良後遺症。
座談會下午在菲律賓國防學院舉行，題為「獨立外交政策邁向合作與繁榮」，世界自由民主聯盟（世盟）菲律賓分會為紀念世界自由日而辦，中華民國駐菲代表林松煥受邀參加。
「菲律賓和平、暴力暨恐怖主義研究所」主席班樂義（Rommel Banlaoi）說，杜特蒂上任後即以「蓄意模糊」策略，讓中美日諸強難以預測他的意向，進而在交鋒時居於上風。
班樂義表示，杜特蒂是否真的「親中遠美」，必須觀察他是否言行一致，而不是僅聽他的言辭就下定論。
他說，不論從歷史、理念與文化、法律與體系或是戰略等角度來看，菲律賓與美國的關係都是深遠緊密，難以切割。
班樂義相信，杜特蒂正採取「兩頭下注」的策略，在維持菲美關係的同時，又與大陸享受「戰術時光」（tactical moment），而且還加強了與日、俄及印度的戰略夥伴關係。
他認為，雖然菲律賓在短期間確實獲得利益，包括從中國大陸與日本手上取得鉅額援助，但長久而言，恐因衝擊投資人信心而使經濟受累，盟友也因疲於猜測意圖而棄菲離去。1060120
(中央社)
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