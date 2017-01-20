有星星的攤商、網路票選高人氣攤商拚買氣

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嘉義市長涂醒哲（左五）頒獎給榮獲經濟部「樂活名攤」的店家。 （廖素慧攝）

市長涂醒哲（左三）頒獎給榮獲經濟部「樂活名攤」五金行。 （廖素慧攝）

嘉義市東市場、西市場有17家攤商榮獲經濟部「樂活名攤」1或2顆星認證，市府建設處西市場管理員蔡弼元榮獲「傳統市場優良服務人員獎」，市長涂醒哲今天頒發認證書及獎項。

西市場樹蕾精品服飾、紀家生鮮雞肉、遊LOVE園親子館、西恩咖啡、小GBBQ等5家店及東市場楊桃冰、吳氏醬菜、新振發行、盛芳珍餅舖、振盛商號、又一家素食館、劍虹五金專賣店、東市場滷熟肉、新明津魚丸店、蕭家春捲、臺灣土雞、本產羊肉等12家攤商，榮獲經濟部「樂活名攤」星級認證。

三哥肉脯食品、王家祖傳本產牛雜湯、袁家筒仔米糕排骨酥等3家以豐富的在地性及產品特色，榮獲「2016年傳統市場美食名攤大賞」網路全國票選前20名。

(中時)