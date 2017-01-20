「世界廚神」率五星主廚團隊 打造「炎香樓」

由「世界廚神」陳偉強率領五星級主廚團隊、於台中市5期精誠8街打造的「炎香樓」，21日正式開幕。（圖／曾麗芳）

炎香樓打造全台首座「大轉輪蒸籠」，直徑超過1米的巨型蒸籠，可蒸煮各種生猛海鮮、山產鮮蔬、珍味港點等。（圖／曾麗芳）

台中餐飲界禮聘名廚加持展店再添一家！由「世界廚神」陳偉強率領五星級主廚團隊、於台中市5期精誠8街打造的「炎香樓」，明（21）日正式開幕，餐點涵蓋陳偉強的私房頂級料理、五星級主廚手作精緻港點、特色鍋物及料理。

最特別的是，炎香樓獨家打造全台首座「大轉輪蒸籠」，直徑超過1米的巨型蒸籠，可蒸煮各種生猛海鮮、山產鮮蔬、珍味港點等，「巨籠宴」讓人大開眼界！陳偉強強調，巨籠宴的概念來自滿漢全席，蒸籠裡可擺放12道料理，象徵大圓滿。

為了歡慶「炎香樓」開幕，加上迎接即將來臨的農曆春節，特別推出炎香樓福袋，總獎額高逾50萬的福袋，每個售價500元，最大獎是10人份、1萬8,880元的廚神桌宴「炎香珍膳」；最基本獎還有炎香樓餐券1,000元，福袋CP值高。由於福袋總數量僅431個，每人限購3份。

陳偉強表示，炎香樓供餐是全新的概念，一樓多為4至6人座，主要提供主題鍋物，以4至6人份套餐為主的食材，皆是依唐、宋、元、明、清各朝代飲食特色調配而成；此外，套餐中還會搭配主廚手工私房菜。

以「蒙古草原宴群雄」為例，為了表現蒙古鐵騎的豪邁與熱情，特別選了大漠羊腿（炭烤羊腿）、牛肝菌紅棗燉活鮑魚、炎香主廚港點、西洋梨芋香愛窩窩甜點等熟食美饌，搭配上豐富肉盤及鍋料，使客人在品嘗佳餚同時，也能感受元朝飲食文化的意境。

2樓共有6個包廂，以桌宴為主，提供8人以上宴飲聚會。無論是以大轉輪蒸籠呈現的巨籠宴、美味港式點心、粵菜或是以鮑、參、翅、肚、燕窩等料理而成的頂級美饌，主廚皆可為客人獻上。

炎香樓董事長許瑞宏表示，為了襯托炎香樓美饌的珍與奇，炎香樓的建築設計團隊經過無數次討論、修改，最後決定以黑為主、灰白、原木等色系為輔，透過流暢線條，打造出後現代感的中國風。因此，顧客一走進餐廳，不會有沉重或陳舊歷史感，而是一種輕盈卻不失中國味的時尚氛圍。

(工商)