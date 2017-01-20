林肯使用的聖經 川普宣誓時將登場

美國第16任總統林肯宣誓就職時所使用的聖經，歐巴馬也曾使用。川普於1月20日宣誓就職時將再度亮相。這本聖經現為美國國會圖書館的收藏品。（圖／美聯社）

美國第45任總統當選人川普於美東時間1月20日舉行宣誓就職典禮，根據「今日美國（US Today）」報導，川普宣誓時將使用2本聖經，一本是美國第16任總統林肯於就職典禮時所使用的聖經，另一本是川普家族所有聖經，二本聖經疊在一起，由川普手按聖經宣誓就任美國總統。

林肯於1861年3月就職時所使用的聖經，歐巴馬總統於2009年以及2013年2次宣示就職時也使用，現在並且為國會圖書館收藏品。

川普家族的聖經，是川普於1955年在紐約一所教會小學畢業時，母親送給她的。這本母親送的聖經，曾經在川普競選總統時亮過相，川普當時曾說，這本聖經是媽媽在許多年前送給他的，還在上面寫了川普的名字以及勉勵他的話。川普當時也感謝福音派教友的支持，根據出口民調顯示，超過5分之4的福音派教友支持川普。

根據聖經博物館的一位作家Allison Brown表示，美國總統作為一位三軍統帥，是不需要手按聖經宣誓就職，美國憲法也並未規定總統必須手按聖經宣誓就職，但是總統就職典禮手按聖經，是由美國第1任總統華盛頓留下來的傳統慣例，而華盛頓總統非常清楚的知道，他的一舉一動都將為美國留下典範。

因此也有幾位總統沒有手按聖經宣誓就職，例如第6任總統約翰亞當斯是律師出身，就是手按法典宣示，羅斯福總統則未使用任何書籍。

(中時電子報)