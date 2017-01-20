南京網路預約計程車推出管理辦法 須貼標籤識別

在徵求意見稿和試行辦法公布3個月後，南京市政府20日正式發布《南京市人民政府關於深化計程車行業改革的實施意見》（《意見》）和《南京市網路預約計程車管理暫行辦法》，在明確網約車司機須有該市戶籍或居住證的同時，對巡遊計程車實行全天候全程雙計費。

新華社報導，在南京的新規中，備受關注的燃油車軸距要求並未放鬆，仍然要求達2.7公尺以上；在保留要求駕駛員須有該市戶籍或者取得該市居住證的同時，還明確了網約車車身應有統一規範標識以明顯區分於巡遊計程車。

按照新規，網約車在該市將登記為預約出租客運車輛，在去年11月1日前已從事網約車的車輛，可在6個月內辦理網約車運輸證。在推出《意見》等相關辦法後，網約車平台公司將按照要求清理不符合條件的車輛和司機。

(旺報)