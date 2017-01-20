丟出震撼彈！蔡正元：不分區藍委去選縣市長

蔡正元丟出震撼彈，要不分區藍委去選縣市長。(資料照片，鄭任南攝)

2018縣市長選舉，民進黨磨拳擦掌，競爭者眾，國民黨則顯得有些冷清，近日只有總統府前副秘書長羅智強表態要參選台北市長。國民黨政策會執行長蔡正元今天拋出震撼彈，要不分區藍委去選縣市長！

國民黨目前的不分區立委包括王金平、柯志恩、陳宜民、林麗蟬、許毓仁、曾銘宗、黃昭順、吳志揚、張麗善、徐榛蔚、王育敏。

蔡正元接受電台訪問時指出，這屆的不分區立委，都是國民黨前主席朱立倫提名的，朱立倫曾說過不分區只能當2年，之後要去選縣市長，不管這成不成立，國民黨中常委要洪秀柱處理這事。

2015年11月，國民黨通過立法委員全國不分區提名名單時，時任黨主席的朱立倫曾表示，除了王金平以外，有5席專業代表、5到6席縣市長儲備代表，這些縣市長儲備代表上任2年後，須請辭投入選戰，並由在不分區安全名單外的區域立委儲備人選遞補。

(中時電子報)