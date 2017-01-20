接見孔傑榮 蔡總統談年金改革急迫性
總統府指出，總統蔡英文今天接見紐約大學教授孔傑榮，除了閒話家常之外，蔡總統特別提到年金改革的急迫性，以及接下來的司法改革工程。
孔傑榮（Jerome Cohen）長期關注兩岸關係發展，是前總統馬英九及前副總統呂秀蓮的哈佛大學恩師。
總統蔡英文今天接見孔傑榮，這項行程總統府會前不公開，總統府會後指出，因晤談內容多為老朋友之間的閒談，這次接見不另為入稿。
總統府簡短說明指出，蔡總統與孔傑榮除了閒話家常之外，蔡總統特別提到年金改革的急迫性，以及接下來的司法改革工程。
總統府轉述，對於蔡總統中午明確宣示將成立國家人權委員會，孔傑榮表示十分欣慰。另外，孔傑榮的夫人柯恩珠也向蔡總統表達，參訪過台北的藝術村，與幾位駐點藝術家聊過，對於台灣多元的文化創意留下深刻印象。1060120
(中央社)
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