強拆房屋出言不遜 江西官員被免職

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江西的農民自建房去年底遭強拆，執法人員口稱「權大於法」。此段影片令網友議論紛紛，江西省資溪縣20日處理不當言論公職人員，縣法制辦主任周偉明被免職。

江西當地一名網友拍攝的影片顯示，資溪縣鶴城鎮瀘聲村村民徐曉洪的房屋，在產權手續齊全的情況下，被當地組織人員進行強拆。在當地官員的指揮下，二十多名身穿制服的工作人員使用鐵鎬、鐵鍬將屋牆推倒。

而在隨後的交涉中，資溪縣國土局執法大隊大隊長吳劍對村民聲稱，「權大於法」「領導讓拆就拆」。

經調查，中國江西網20日報導，資溪縣紀檢機關說，資溪縣對在「1.8」事件發表不當言論、對社會造成惡劣影響的相關公務人員作出處理：給予周偉明行政記過處分，免去其資溪縣政府法制辦主任職務，同時調離縣法制辦。

同時，給予吳劍黨內嚴重警告處分，撤銷其資溪縣國土資源執法監察大隊大隊長職務，並調整工作崗位；對鶴城鎮黨委書記喬志平進行立案調查，暫停其鶴城鎮黨委書記職務，待此事件調查清楚後再作處理。

(旺報)