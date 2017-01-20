財金公司提醒民眾春節使用ATM五大注意事項

財金公司特別提醒民眾在春節連續假期前，應注意提前提領現金、避開尖峰時段使用ATM、瞭解提款及轉帳金額的限制、保留交易明細單、善用緊急聯絡電話、慎防ATM詐騙。

一是避開尖峰時間使用ATM，根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節假期前、小年夜及除夕（1月23日～1月27日）11:00～14:00及17:00～19:00的二個時段，ATM使用最為忙碌，建議民眾避開尖峰時段，以避免排隊而耗費時間。

二是瞭解提款及轉帳金額的限制，財金公司提醒存款人，應注意往來金融機構在春節期間使用ATM的相關規定各有不同(例如：春節期間大部份銀行每日累計提款限額約為10～30萬元、每日累計非約定帳戶轉帳限額為3萬元，以春節六天假期計算，民眾在春節期間可提領現金約60～180萬元、非約定轉帳金額約18萬元)，並應注意各銀行對於每日提領及轉帳限額是否合併計算的規定，財金公司提醒民眾及早準備，以免影響春節期間資金的調度。

三是保留交易明細單，春節期間民眾使用ATM，倘發生扣帳未吐鈔等異常時，請保留「交易明細單」作為憑證，並依ATM上所張貼的緊急聯絡電話，向ATM裝設銀行洽詢。若無法獲得協助，亦可撥打財金公司服務專線02-26301222協助洽詢金融機構處理情況。

四是善用緊急聯絡電話，民眾如發現ATM暫停服務或使用各項服務發生異常，可以根據ATM上張貼的緊急連絡電話，向裝設ATM的金融機構洽詢。

五是慎防ATM詐騙，近來ATM詐騙手法不斷更新，特別請民眾不要依照他人指示，持金融卡操作ATM，或先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，加強注意、小心上當、防範歹徒詐騙，保障財產安全。

(工商)