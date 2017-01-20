傳劉德華最快明天出院 待醫師做最後評估

傳劉德華希望明天出院。（圖／中時資料照片）

劉德華日前搭醫療專機返港。（圖／取自《on.cc東網》）

天王劉德華（華仔）17日在泰國拍廣告時驚傳墜馬，導致盆骨有撕裂傷，外傳馬蹄當下狠踩，也傷到華仔脊椎，目前人在養和醫院休養的劉德華，今(20日)傍晚傳出最快明天就有望出院返家，但仍要等醫生明天做最後評估。

劉德華18日凌晨在醫療團隊與妻子朱麗倩的陪同下，搭專機返回香港，隨即住進養和醫院，目前靠止痛藥舒緩，醫生表示，劉德華雖不需開刀，但需好好休養讓傷口癒合，至少需6個月，而劉德華較屬意出院後接受傳統跌打治療，因此拒絕了醫生打石膏的建議。

今稍早傳出，由於劉德華想回家過年，又不忍朱麗倩為照顧他奔波，有望在過年前出院，傍晚香港《蘋果日報》報導，劉德華歸心似箭，已主動詢問醫生可否明天出院，但因華仔這回傷勢不輕，傷口也尚未消炎，因此就算天王開口了，也要等醫師明巡房評估後，才能做出最後決定，未必真的能如願回家。

(中時電子報)