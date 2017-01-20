嘉磐建設「飛炫少年夢想啟程」公益童樂會 登場
由於景氣寒冬，弱勢團體募款愈來愈困難，但嘉磐建設董事長魏嘉銘認為，「再窮也不能窮孩子；再苦也不能苦孩子！」從認養7個林業生基金會的小朋友開始，魏嘉銘目前固定資助的偏鄉孩子超過400位。
魏嘉銘強調，孩子的教育絕不能等，尤其對偏鄉弱勢課輔學堂而言，他們原本就缺乏資金、資源、師資，若是大家不伸出援手，偏鄉教育將令人擔憂。
嘉磐慈善基金會今（20）日舉辦「飛炫少年夢想啟程」公益童樂會活動，邀請200多位孩子來台中體驗長達21.7公里，台灣第一條高架鐵路。從大慶車站搭乘區間車到豐原車站參觀豐原站的文化藝廊，再搭火車回台中站。
魏嘉銘說，對這群偏鄉來的孩子而言，這是一趟很特別的旅程，因為一般火車都是在平地上行駛、從不曾看過火車在半空中，許多孩子，第一次拿到火車票從怎樣進站開始都是很新鮮的體驗。
嘉磐慈善基金會還安排孩子們到保齡球館去打保齡球，「哇！打保齡球耶！」大家都感到很新奇，嘉磐邀請專業教練指導孩子，讓小朋友在寒假的第一天，有了很多人生第一次「初體驗」。
今年是嘉磐第6次舉辦公益尾牙。魏嘉銘說，嘉磐慈善基金會成立弱勢課輔平台至今，長期資助林業生基金會、新竹綠光種子教室雲林口湖蚵寮學堂、大雅上楓小太陽學堂、為台灣而教協會，從7個孩子到現在超過400個，期待可幫助更多的孩子和更多偏鄉學堂，為弱勢孩子打好教育基礎；嘉磐慈善基金會榮獲2016台中市基金會評鑑甲等獎勵。
(工商)
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