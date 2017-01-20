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昇恆昌邀名家揮毫 贈送金門鄉親春聯

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昇恆昌邀名家揮毫，贈送金門鄉親春聯
昇恆昌免稅商店與中華書道學會共同舉辦春節揮毫活動。（昇恆昌提供）
昇恆昌邀名家揮毫，贈送金門鄉親春聯
大家開心在胸章上揮毫，分享節慶歡樂氣氛。（昇恆昌提供）
昇恆昌邀名家揮毫，贈送金門鄉親春聯
旅客拿到名家寫的春聯，十分開心！（昇恆昌提供）

昇恆昌免稅商店今（20）日下午在水頭商港出境區、尚義機場候機室旁舉辦「雞吉好運報新禧」2017春節揮毫活動，吸引超過300位鄉親和旅客參加，現場洋溢迎新春的歡樂氣氛。

昇恆昌免稅商店與中華書道學會共同舉辦的春節揮毫活動，邀請地區書畫名家陳素民、吳鼎仁、唐敏達等人現場寫春聯，贈送民眾分享年節喜慶。

明天下午16:00-18:00，繼續在金湖廣場1樓大廳舉辦，名家們除了寫春聯外，還會在胸章、磁鐵開罐器上揮毫，用贈送給現場民眾，歡迎鄉親把握難得機會。

(中時)

關鍵字：鄉親春聯現場名家商店
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