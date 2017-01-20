北市大同區住宅火警　無人受困

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台北市消防局今晚6時40分獲報，在大同區平陽街20號一棟住宅建築物，濃煙冒出，目前火勢已撲滅，無人受困。

北市消防局表示，經查屋內無人，至於詳細起火原因，仍待進一步釐清。1060120

(中央社)