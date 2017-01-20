學測第一天國數社 有趣考題一次看完

106學測第一天國文、數學、社會3科都出了許多有趣題目，「精靈寶可夢GO」入題；將入主白宮的美國總統川普，逆轉勝的關鍵政見「美國製造」，也被拿來測驗考生程度。

國文科：網路用語大會串 瑯琊榜一把青沒錯過

近年國文命題注意流行文化，收視率頗高的電視劇屢屢入題，單選第7題要考生分析「瑯琊榜」中瑯琊閣的發想來源，回溯到晉代司馬懿之子，兩位瑯琊王都對金陵政局產生影響。

不讓大陸劇專美於前，台劇「一把青」也成為單選題第2題的其中一個選項，不過是要讓考生找錯字，跟劇情沒有多大關係。

出題老師還很關心網路文化，多選第22題一連串出了大量新興用語，包括「囧」、「天菜」、「神回應」等，考學生用學理分析語言現象。補教國文老師唐文說，「這種題目只有年輕人才會，老一輩或是比較少上網的人，可能答不出來。」

數學科：寶可夢又出現 溫差考題超應景

手機遊戲「精靈寶可夢GO」紅遍海內外，106年學測頭兩科都有寶可夢題。國文科多選第22題要考生分辨外來語「寶可夢（Pokemon）」，是否屬於「音義兼譯」。數學科更是第一題第一句話就是寶可夢，但補教老師俞克斌說，考生是否玩過「寶可夢」，一點都不影響答題，只是讓人感到親切而已。

學測兩天遇上強烈大陸冷氣團，氣溫急速下降，考場內圍巾、暖暖包出爐。數學科第5題，應景地出了某城市各月最低溫與最高溫的散佈圖，要考生改以溫差重繪，判斷最高溫與溫差是正向關還是負相關。

社會科：川普逆轉勝關鍵政見 空污難民都有考

一向時事題最多的社會科，今年也是國際大事大會串，單選第56題出了美國總統川普逆轉勝的關鍵政策「美國製造」，誓言將工作機會帶回美國，讓他獲得大量白人勞工選票。補教老師李威立表示，只要知道傳統工業區是在五大湖附近，就能選出正確答案。

另外包括空污、難民、新南向等都有入題。補教老師鄒臥龍甚至認為，第44題講到台北裝電燈、修城牆，和現在市長柯文哲大力推動的「重現北門風華」有關。第26題引用「資治通鑑」中皇帝被臣下蒙蔽的片段，也讓鄒臥龍聯想到近來發生的「自自冉冉」事件。

整體分析：國文偏易數學偏難 社會眾說紛紜

學測第一天3科，台北市教師團隊認為國文科比去年容易，但許多題目都必須仔細閱讀，預估均標可能提升；數學科則被認為是近3年最難，若不能領悟簡單解法，答題時間可能從30秒變3分鐘；社會科則被認為難度較去年高，不少題目有陷阱。

補教解題團隊看法略有不同，國文科被認為難易持平，五標和去年應該一致；數學科多重選擇題較難，但選擇題部分簡單許多，一加一減下和去年差不多；社會科因為去年考的很難，今年回穩，五標預估略升。1060120

(中央社)