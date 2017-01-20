台大知武館起火　無人受困

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台北市消防局今天傍晚6時36分獲報，在台大校舍知武館有火舌竄出，所幸無人受困，火勢已撲滅。

北市消防局表示，到場時火舌從房舍內竄出，還好裡面沒人，不到半小時就把火勢撲滅，詳細起火原因仍待查。1060120

(中央社)