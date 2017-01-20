豐田女將開轟 富邦盃少棒8強出爐

台東豐田國小女將胡品葳今擊出生涯首轟，同時也是陣中先發投手。(主辦單位提供)

富邦盃少棒邀請賽今近入預賽最後一天，其中台東豐田國小陣中女將胡品葳擊出生涯首轟，率隊以8比4力克上屆冠軍彰化東山國小，拿下3連勝。

胡品葳除了開轟外，也是今日的先發投手，他賽後表示：「今天投球方面沒能表現得很好，失掉兩分，幸好球隊很團結馬上就追回來了，但還是很開心今天可以擊出人生中的第一支全壘打。」談到教練的教學方式時，胡品葳表示教練都會說丟準就好，打到算他（教練）的，自己努力的算自己的，總是讓她在場上很有安全感。

豐田國小總教練謝竣翔說到：「還有許多地方需要加強的，我總是跟他們說每局結束後，要把自己的心態歸零，這樣才可以專注在下一局比賽中。」對於胡品葳的表現，謝教練說：「這場比賽投打表現都很好，令人刮目相看，未來會是隊上倚重的一員。」

另一場精彩賽事則是宜蘭縣三星國小出戰地主球隊臺北市社子國小，三星國小隊長葉駿宏接下打擊重任，全場擊出3安打猛打賞，並演出雙響砲，率隊以8比0將北市社子國小。

葉駿宏賽後談到自己表現時說：「今天就盡量打直球，也覺得自己有越打越好。」葉駿宏也提到希望自己未來可以像哥哥葉駿逸一樣當國手(葉俊逸為2015年U12世界盃棒球賽中華少棒代表隊成員)，跟他一樣厲害。

八強分別是，宜蘭三星、北市福林、臺東紅葉、臺中力、台東豐田、桃園龜山、桃園中平與桃園仁善，明日的八強賽將在早上八點半揭開序幕，由台東的豐田與紅葉兩支少棒勁旅展開「東部大戰」。

(中時電子報)