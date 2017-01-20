歲末冬令救濟太平區東詮宮展愛心

東詮宮建廟將近40年歷史，今年首度發起歲末冬令救濟活動。（張妍溱翻攝）

農曆新年將屆，台中市太平區的東詮宮，弘揚聖母媽祖之博愛精神，21日於廟前廣場舉辦冬令救濟低收入戶活動，共發放122份物資給福隆里、成功里、建興里、勤益、東和里等低收入戶，東詮宮主委余文欽表示，低收入戶每戶發送現金2000元紅包、食米、雞蛋1箱，讓他們感受善男信女的愛心與溫馨。

余文欽指出，宮廟不但凝聚地方民眾向心力，也是行善的主力，尤其號召5個里一同響應政府歲末寒冬送暖，每塊錢、每一份物資，都是來自各方的善心，希望透過微薄的力量，提供滿滿的溫暖，讓弱勢家庭可以過個好年。

成功里長黃文生說，東詮宮建廟將近40年歷史，有感於「人飢己飢、人溺己溺」精神，今年首度發起歲末冬令救濟活動，期盼藉由廟方人員的發起，透過實際行動，達到拋磚引玉的效果，鼓勵更多善心人士投入關懷行列，讓我們的社會更溫暖。

(中時)