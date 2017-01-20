太平公立游泳池掉漆刮傷人 將整修改善
台中市立太平區露天游泳池門票便宜、人潮絡繹不絕，使用近40年，泳池PU地墊呈現劣化破損，日前傳出有泳客游泳時腳底慘遭刮傷，市議員張玉嬿今天邀教育局長彭富源會勘，彭允諾編列整修預算另撥款重塑游泳池入口、增建3溫暖等設備，讓泳客有安全、舒適的環境。
張玉嬿表示，游泳池有50公尺長、共8條水道，是她童年常來戲水的地方，去年並要求體育處更新泳池老舊水道繩，如今池底玻璃纖維破裂，防水漆掉漆，部分水泥底墊裸露容易割傷泳客，泳池環境危機四伏，為確保泳客安全因此向市府提出整修改善計畫，「不要讓運動場所成為傷人的地方！」
承包廠商游雅富指出，泳池池底施工面積約1290平方公尺，因年久失修，3毫米的防水漆逐漸剝落，顯見混凝土結構體；須先將混凝土面做簡單平整的池底，利用強化PVC膜在池底輪廓上做彩色面塗並標劃水道線再上面塗，提供完善美觀的防水池底，是目前最好的技術，施工期約45個工作天。
彭富源表示，泳池池底因掉漆破損、設施也老舊，市長林佳龍得知後在去年底答應編列184萬元進行發包施工，池底將採無溶出型環保彩色環氧樹脂做為防水塗層，泳池入口進行美化，另考慮評估烤箱或蒸氣室等充實設備。目前因等待乾燥及施工泳池暫不開放，預計2月底修繕完工、3月初將正式開幕。
(中時)
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