富邦盃少棒交流營 賴鴻誠用電動比喻棒球

富邦盃少棒今舉行棒球交流營。(主辦單位提供)

富邦盃少棒賽今舉行棒球交流營，富邦悍將球員陳凱倫、賴鴻誠與富邦公牛隊助教團，展現熱情指導投捕技術與內外野的防禦技巧、觀念，賴鴻誠還用線上遊戲來比喻棒球，讓少棒小球員們更好吸收。

賴鴻誠今參與棒球交流贏，在一旁提醒現場的小投手們，在少棒階段就要開始注重健康、作息正常，把身體養好才能將投球品質都維持在高檔。並以打線上遊戲來比喻棒球，認為棒球跟遊戲都是大家的興趣，而練球、比賽就像是一場場的online game，是必須動腦來吸收、賺取「經驗值」的。

陳凱倫表示：「其實這個『交流營』也是我們教練團跟小朋友之間的交流學習，我們交給他們棒球知識與技術，他們則是提醒了我們過去對於棒球的熱忱與喜愛。對我們而言，現在比賽壓力更大，棒球也變成自己的工作，但從他們的笑容我可以回想起過去為什麼會踏上這條路，因此一定要更加努力在現在的棒球之路上。」

(中時電子報)