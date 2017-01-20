大陸乞丐好前衛 路人可用掃碼給錢

大陸乞丐向人要錢求掃碼，果然是行動支付時代。（圖片來源：網路截圖）

行動支付時代，大陸乞丐也趕上了！廣東深圳竟有老人自備手機向人乞討，不必一定給現金，只求用二維碼（台灣稱QR code）掃一掃，路人即使推說口袋沒錢也唬弄不了。

已在當地乞討9年王姓乞丐說，有人建議他花500（人民幣，下同）整治裝備，還印列了微信和支付寶的二維碼，貼在乞討的水杯上，每天向路人「求掃」，一天從早上11點做到凌晨2點，至少有8、90元收入。

(旺報)