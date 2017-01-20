拜會邱太三 孔傑榮盼兩岸司法互助能突破限制

紐約大學亞美法研究所教授孔傑榮，今天下午拜會法務部長邱太三，就台灣法制建設、兩岸共同打擊犯罪及司法互助現況等議題交換意見。孔傑榮希望法務部能持續每年選派檢察官至紐約大學亞美法研究所進行研習交流的活動。

孔傑榮是受邀來台進行兩公約人權報告審查，他在紐大亞美所訪問學者陳玉潔博士陪同下，拜會法務部長邱太三，另政務次長陳明堂、法制司司長呂文忠、國際及兩岸法律司司長蔡秋明、副司長孟玉梅等人陪同。

邱太三表示，新政府上台後對於各項法制建設皆積極推動，非但重視司法改革，且重視經貿法案的修正；另在國際司法互助業務的推展上，於新南向政策中，除落實越南及菲律賓的司法互助外，亦積極開拓與其他國家建立司法互助的可行性；並提供當地台商相關法律協助。雖520之後，兩岸互動未有積極的發展，但除人犯遣返部分受明顯影響外，兩岸在相關司法文書送達、資訊交換、調查證據等方面，則持續進行，也期待未來兩岸在司法互助業務上，能有突破性的發展。

孔傑榮則說，他長期關注兩岸司法互助的推動，亦了解目前兩岸司法互助未能有更進一步發展的現況，也期望兩岸能突破限制，共謀人權保障的發展。希望法務部每年選派檢察官至紐約大學亞美法研究所進行研習交流的活動，能持續進行，共同學習、觀摩。

(中時)