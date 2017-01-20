通知紐西蘭已核准TPP 日本搶頭香

日本今天通知紐西蘭，東京已經完成跨太平洋夥伴協定（TPP）的國內核准程序，成為12個初始會員國中第一個通知TPP文件指定保存國紐西蘭的國家。

根據日本外務省新聞稿，日本是TPP12個初始成員國中最早通知紐西蘭的國家，顯示日本有推動TPP生效的強烈意願。日本也有意持續敦促其他初始成員，儘快完成他們的國內核准程序。

即將宣誓就職的美國總統當選人川普，曾揚言上任首日就要退出TPP。日本首相安倍晉三今天在國會指出，他希望進一步加強日、美結盟關係。安倍對國會演說時重申支持TPP。若美國退出，TPP可能陷入冷凍狀態。

路透社報導，紐西蘭雖然也已經核准TPP，但整套國內程序尚未完成。

TPP的宗旨是要建立21世紀亞太地區的共同新規範，打造一個龐大的自由貿易區。這也是為了使區內有關國家和地區能加深和擴大彼此間的經濟關係，而這些國家和地區擁有自由、民主、基本人權與法治等共同的基本價值，因此就進一步促進區域穩定而言，具有戰略重要性。

TPP初始成員國包括美國、澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。1060120

(中央社)