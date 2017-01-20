學測考資治通鑑 補教聯想到自自冉冉
學測社會科歷來都是時事題最多的一科，今年從川普、難民到空污都有入題。但也有些沒有直接點到，卻被補教老師認為影射時事，包括一題提到「資治通鑑」，讓人聯想到近來的「自自冉冉」風波。
補教老師鄒臥龍表示，學測第26題表面上是講「資治通鑑」的故事，唐僖宗年間蝗蟲危害，京兆尹卻回報說「蝗不食（莊）稼，皆抱荊棘而死。」
鄒臥龍說，這一題其實不難，考生應該都知道蝗蟲一定會吃莊稼，大臣的說法相當可笑，答案應該是（A），皇帝受到臣下蒙蔽而不自知。
鄒臥龍認為，這題可能影射到台灣的「自自冉冉」事件，當時文學家賴和受限於自身中文寫作能力，文學界和史學界都傾向是他把「自由」寫成「自冉」，總統府卻仍把錯字用在春聯上。
另外，社會科還出了應景的「川普題」，但補教老師李威立說，第56題其實不知道川普競選政見，一點也沒關係，只要看到關鍵字「白人勞工」，就知道是舊工業集中的五大湖區，曾經紅極一時，現在卻處於沒落的狀態，易受到川普「美國製造」政見的號召。1060120
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。