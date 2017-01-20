學測考資治通鑑 補教聯想到自自冉冉

學測社會科歷來都是時事題最多的一科，今年從川普、難民到空污都有入題。但也有些沒有直接點到，卻被補教老師認為影射時事，包括一題提到「資治通鑑」，讓人聯想到近來的「自自冉冉」風波。

補教老師鄒臥龍表示，學測第26題表面上是講「資治通鑑」的故事，唐僖宗年間蝗蟲危害，京兆尹卻回報說「蝗不食（莊）稼，皆抱荊棘而死。」

鄒臥龍說，這一題其實不難，考生應該都知道蝗蟲一定會吃莊稼，大臣的說法相當可笑，答案應該是（A），皇帝受到臣下蒙蔽而不自知。

鄒臥龍認為，這題可能影射到台灣的「自自冉冉」事件，當時文學家賴和受限於自身中文寫作能力，文學界和史學界都傾向是他把「自由」寫成「自冉」，總統府卻仍把錯字用在春聯上。

另外，社會科還出了應景的「川普題」，但補教老師李威立說，第56題其實不知道川普競選政見，一點也沒關係，只要看到關鍵字「白人勞工」，就知道是舊工業集中的五大湖區，曾經紅極一時，現在卻處於沒落的狀態，易受到川普「美國製造」政見的號召。1060120

(中央社)