三星23日召開記者會 說明Note 7起火原因

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三星電子周五預告，下周一（23日）將召開記者會說明Note 7手機起火原因，企圖在下周二發表去年第4季財報前夕安撫投資人，並在今年Galaxy S8手機上市前重拾消費者對三星品牌的信心。周五收盤三星股價下跌0.8％至1,860,000韓元。

(工商)