警察也來踩街囉！ 東港鄉親看過來
東港警分局為使民眾安心過好年，今天特地派出警員、志工等40人組成宣導團，到中山路、中正路、中央市場等人潮聚集處進行踩街活動，向商家及購物民眾進行治安、交安、婦幼工作宣導。
宣導人員高舉宣導標語對民眾宣導財不露白財物之暴露常是引起歹徒覬覦而搶劫的原因、當有人故意用手肘或蓋碰撞你的衣袋、褲袋、皮包等部位時應注意防範，同時提醒民眾停好機車時，要記得把鑰匙拔下，免得遭宵小行竊得手。
東港分局表示，106年加強春節期間安全維護工作以「治安平穩、交通順暢、服務熱心」為工作主軸。除了展現警察維護治安之決心，整頓交通之盡心及服務民眾的同理心外，更結合民力運用，積極協助民眾舉家外出住居安全維護、鉅額提款護鈔、幫助失蹤人口返家團圓等為民服務事項，增進良好警民關係，建構平安、祥和、快樂的社會氛圍，讓民眾快樂過好年。
(中時)
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